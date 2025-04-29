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Dünya
TRT Haber, AA 29.04.2025 16:20

Meloni'den Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu

İtalya Başbakanı Meloni, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum" dedi.

Meloni'den Türkiye ile gelişen ilişkilere vurgu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için bulunduğu Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantıda Meloni, "İtalya ile Türkiye arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." diyerek "İtalya-Türkiye arasında, Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var." ifadesini kullandı.

"Sayın Erdoğan’ı ve bakanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum." diyen Meloni, çalışmaların çok verimli olduğunu ve sonuçlarından mutlu olduklarını ifade etti.

Giorgia Meloni, Gazze’deki durumun daha trajik hale geldiğine dikkat çekerek, "Kalıcı barış yönündeki gayretleri destekliyoruz." dedi.

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Ukrayna meselesine de değinen Meloni, "Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimi arz ettim. Çünkü kendisi en başından itibaren Ukrayna’da oluşan savaş ortamında her zaman ara buluculuk rolü üstlendi." dedi.

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