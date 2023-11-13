Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, yaptığı açıklamada, Buenavista Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına silahla ateş açıldığını bildirdi.
Saldırıda biri kadın 3 polisin hayatını kaybettiğini belirten Mugüerza, bu kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.
Mugüerza, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğünü belirtti.
Saldırının talimatını verenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını dile getiren Mugüerza, "Sorumlular yakalanana kadar dinlenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.