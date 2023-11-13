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Dünya
AA 13.11.2023 21:09

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde, devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü

Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, yaptığı açıklamada, Buenavista Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına silahla ateş açıldığını bildirdi.

Saldırıda biri kadın 3 polisin hayatını kaybettiğini belirten Mugüerza, bu kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mugüerza, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğünü belirtti.

Saldırının talimatını verenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını dile getiren Mugüerza, "Sorumlular yakalanana kadar dinlenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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