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Dünya
AA 13.11.2023 20:49

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak

Almanya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya yükseltmeyi planladığı bildirildi.

Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak

Kamu yayıncısı ARD'nin haberine göre, Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon ortakları Yeşiller ve liberal Hür Demokratlar (FDP), askeri yardım bütçesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda 2024'te Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını 8 milyar euroya yükseltecek.

Hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, anlaşmayla ilgili ayrıntı vermedi ancak parlamentonun bütçe komitesinin bu hafta içinde askeri yardım konusunu görüşmek üzere toplanacağını bildirdi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'de, Batı'nın askeri desteğinin artık İsrail'e yönlendirileceği endişesi varken hükümetin, Ukrayna'ya askeri desteğinin devam edeceği konusunda güvence vermek istediğini dile getirdi.

Pistorius, "Ukrayna mücadelesini sürdürmek zorunda ve aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatinin bir kısmı İsrail'e yönelmiş durumda. Desteğimiz, Ukrayna'ya, onları terk etmeyeceğimize dair güçlü bir işarettir." ifadelerini kullandı.

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