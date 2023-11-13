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Dünya
AA 13.11.2023 20:31

Tunus muhalefeti: İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı destekliyoruz

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısını desteklediğini duyurdu.

Tunus muhalefeti: İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı destekliyoruz

Ulusal Kurtuluş Cephesi Lideri Ahmed Necib eş-Şabi, Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Normalleşmeyi suç sayan yasayı desteklediklerini belirten Şabi, "Çünkü İsrail, kültür, akademi, sanat, spor ve ticari alanlarda da dahil Tunus toplumunda birçok alana nüfuz etti. Bu nüfuz, Filistin davasına karşı darbelerdir. Tunus, Arap Ligi dolayısıyla, İsrail ile savaş halinde olduğunu kabul eder. Normalleşme, bir görüş veya siyasi tutum değil, kabul edilemeyecek ve kınanması gereken bir eylemdir." diye konuştu.

Tunus'un kendi topraklarında İsrail'in iki defa direkt saldırısına maruz kaldığını vurgulayan Şabi, "Tunus, 1985'te Filistin liderliğinin karargahına ev sahipliği yapan başkentin güney sahilindeki Hamam eş-Şat'a yapılan saldırı ve 1988'de Tunus'un kuzeyinde yer alan Sidi Bu Said'de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önde gelen ismi Halil el-Vazir'in öldürülmesiyle doğrudan saldırıya uğradı." dedi.

Tunus Parlamentosunda son zamanlarda, İsrail ile normalleşmeyi yasaklayan bir yasa tasarısının görüşmeleri devam ediyor.

İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısına göre, bu suçu işleyenlerin 2 ila 5 yıl hapis, 10 bin ile 100 bin Tunus dinarı (3200-32000 dolar) arasında da para cezasına çarptırılması öngörülüyor. Parlamento, söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi için 17 Ekim'de olağanüstü toplanmıştı.

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