Kolombiya'nın Medellin Nehri'nde son 2 yılda 55 ceset bulundu

Medellin polisinden yapılan açıklamada, bu yıl gelen ihbarlar ve yapılan aramalar neticesinde Medellin Nehri'nde 29 cesedin bulunduğu belirtildi.

Son 2 yıldır nehirde tespit edilen ceset sayısının 55 olduğu belirtilen açıklamada, cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılması için Adli Tıp Merkezinde incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, 26 kişinin kimlik teşhisinin tamamlandığı kaydedildi.

Polis verilerine göre, Medellin'in çeşitli bölgelerinde 2022'de 437, bu yıl ise şimdiye kadar 421 kişi cinayete kurban gitti.

Medellin Nehri, bir zamanlar ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın emriyle öldürülen kişilerin "toplu mezarı" olarak adlandırılıyordu.