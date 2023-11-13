Hafif Sağanak Yağışlı 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2023 19:52

Kolombiya'nın Medellin Nehri'nde son 2 yılda 55 ceset bulundu

Kolombiya'nın Medellin Nehri'nde son 2 yılda 55 kişinin cansız bedeninin tespit edildiği bildirildi.

Kolombiya'nın Medellin Nehri'nde son 2 yılda 55 ceset bulundu

Medellin polisinden yapılan açıklamada, bu yıl gelen ihbarlar ve yapılan aramalar neticesinde Medellin Nehri'nde 29 cesedin bulunduğu belirtildi.

Son 2 yıldır nehirde tespit edilen ceset sayısının 55 olduğu belirtilen açıklamada, cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılması için Adli Tıp Merkezinde incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, 26 kişinin kimlik teşhisinin tamamlandığı kaydedildi.

Polis verilerine göre, Medellin'in çeşitli bölgelerinde 2022'de 437, bu yıl ise şimdiye kadar 421 kişi cinayete kurban gitti.

Medellin Nehri, bir zamanlar ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın emriyle öldürülen kişilerin "toplu mezarı" olarak adlandırılıyordu.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis öldü
21:09
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
20:50
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımını gelecek yıl 8 milyar euroya çıkaracak
20:40
Muş'ta terör operasyonunda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
20:32
Tunus muhalefeti: İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı destekliyoruz
20:33
Bodrum’da sağanak yağmur; cadde ve sokaklar nehre döndü
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
Çaresiz Filistinliler Refah'ta yemek için sıraya girdi
FOTO FOKUS
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ