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Dünya
Reuters 13.11.2023 19:49

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi

Gazze Enformasyon Bürosu: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 7 Ekim'den bu yana 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u kadın olmak üzere, 11 bin 240'a yükseldi.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 4 bin 630'u çocuk olmak üzere 11 bin 240'a yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle hafta sonu Gazze Şehri'ndeki hastanelerle temasın kesilmesinin ardından ölü sayısını güncelledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 7 Ekim'den bu yana 4 bin 630'u çocuk, 3 bin 130'u kadın olmak üzere, 11 bin 240'a yükseldi.

Şifa hastanesinde ameliyathanelerin yakıt yetersizliğinden dolayı kapatılması nedeniyle “çocuklar, bebekler, hastalar ve yaralılardan” oluşan 10 kişi kurtarılamadı.

Çatışmalarda ayrıca 41.120 konut da yok edildi; 94 hükümet merkezi; 71 cami yıkıldı; 253 okul da hasar gördü.

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