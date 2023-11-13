Ürdün Temsilciler Meclisinden "İsrail ile yapılan anlaşmaları gözden geçirme" kararı

Ürdün Temsilciler Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi, Meclis Hukuk Komitesinin, İsrail'le imzalanan anlaşmaları gözden geçirmesini ve bu konuda gerekli tavsiyeleri hazırlamasını istedi.

Safedi'nin talebi Mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Hukuk Komitesinin hazırlayacağı tavsiyelerin hükümete sunulacağı kaydedildi.

Ürdün ile İsrail arasında, 1994 yılında imzalanan barış anlaşması, 2016'daki gaz anlaşmasının yanı sıra su ve enerji alanlarında imzalanmış çok sayıda anlaşma bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de savaşın son bulması, yardımların girmesi ve sivillerin korunması için her türlü adımı atacaklarını söylemişti.

Bu açıklamadan iki gün sonra 1 Kasım'da, Ürdün, Tel Aviv Büyükelçisini "derhal" geri çağırmaya karar vermiş ve protestolar sonrası ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini bildirmişti.