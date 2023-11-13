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Dünya
AA 13.11.2023 19:18

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı

İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı

İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını” yazdı.

Haberde 2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, bu sayının 2022’de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi.

2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.

İsrailli Bakan Ben-Gvir’in yerleşimcileri silahlandırma kampanyası

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

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