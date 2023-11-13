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Dünya
AA 13.11.2023 19:14

UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörlüğü, yakıt tedarik edilmediği için 48 saat içinde insani operasyonlarının duracağını bildirdi.

UNRWA: Gazze'deki insani operasyonlar 48 saat içinde duracak

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılması, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.

White, son üç haftadır İsrail ve UNRWA'nın yakın koordinasyonuyla Mısır sınırındaki bir akaryakıt deposundan yakıt aldıklarını ancak "bu yakıt deposunun da şimdi boş olduğunu" duyurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana aralıksız saldırdığı ve ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,5 milyon insan göçe zorlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki sağlık tesislerine düzenlenen 100'den fazla saldırının belgelendiğini bildirmişti.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 16 hastane ile 34 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.

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