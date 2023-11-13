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Dünya
AA 13.11.2023 19:08

Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Nijerya'nın Taraba eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 32 kişi öldü

Daily Trust gazetesinin haberine göre, hafta sonu Taraba eyaletine bağlı Karim Lamido bölgesinde yaklaşık 50 yolcuyu taşıyan tekne, Benue Nehri'nde alabora oldu.

Olayda, aralarında 20 çocuğun bulunduğu 32 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Taraba Eyaleti Medya ve Dijital İletişim Kıdemli Danışmanı Emmanuel Bello, yaptığı açıklamada, Taraba Valisi Karim Lamido'da meydana gelen benzer bir olaydan günler sonra yaşanan bu olayı bir "trajedi" olarak nitelendirdi.

Bello, eyalette meydana gelen tekne kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmak için çeşitli soruşturmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Nijerya'nın Mayorenero bölgesindeki balık pazarından Taraba eyaletine dönen 100'den fazla yolcuyu taşıyan tekne, 28 Ekim Cumartesi Benue Nehri'nde alabora olmuştu.

Kazanın ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 18 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Teknedeki 70 kişinin hala kayıp olduğu açıklanmıştı.

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