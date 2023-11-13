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Dünya
Al Jazeera 13.11.2023 18:16

Gazze'de 3 bin 250'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında

Gazze Sağlık Bakanlığı, 3 bin 250'den fazla kişinin kayıp veya enkaz altında olduğunu açıkladı.

Gazze'de 3 bin 250'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 3 bin 250'den fazla kişi kayıp veya enkaz altında.

Bu sayının bin 700 çocuğu kapsadığı açıklandı.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi ve kuzey bölgelerden, ne ambulansların ne de sivil savunmanın ulaşamadığı çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan onlarca yaralı olduğu" yönünde çağrılar aldığını söyledi.

İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'de 3 bin 117 öğrenci öldürüldü, 608 bin öğrenci okula gidemiyor
Gazze'de 3 bin 117 öğrenci öldürüldü, 608 bin öğrenci okula gidemiyor

Gazze’deki hükümete göre, ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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