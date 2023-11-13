Hafif Sağanak Yağışlı 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2023 17:36

Gazze'de 3 bin 117 öğrenci öldürüldü, 608 bin öğrenci okula gidemiyor

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki okullara kayıtlı 3 bin 117 öğrencinin İsrail tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'de 3 bin 117 öğrenci öldürüldü, 608 bin öğrenci okula gidemiyor

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nın raporuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki okullara kayıtlı 3 bin 117 öğrenci İsrail tarafından öldürüldü.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da 24 öğrenci öldürüldü.

Gazze Şeridi'ndeki tüm eğitim tesisleri 7 Ekim'den bu yana kapalı olduğundan yaklaşık 608 bin öğrenci okula gidemiyor.

Büro, 70 hükümet ve 145 UNRWA okul binasının ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için barınak olarak kullanıldığını söyledi .

İstatistik bürosu ayrıca şu rakamları da verdi:

Yaralı öğrenciler: Gazze'de 4.613, işgal altındaki Batı Şeria'da 250

Gözaltındaki öğrenciler: Batı Şeria'da 67 öğrenci

Öldürülen öğretmen ve okul yöneticileri: Gazze'de 130 kişi

Öğretmen ve okul yöneticileri yaralandı: Gazze'de 403, Batı Şeria'da 40

Devlet okullarına saldırı düzenlendi: Gazze'de 239, Batı Şeria'da 27

Devlet okulları yıkıldı: Gazze'de 45 okul

UNRWA okullarına saldırı düzenlendi: Gazze'de 5.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze Batı Şeria
Sıradaki Haber
AB'den Yunanistan'a, düzensiz göçle mücadele için 42,4 milyon euro finansman
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Alman Continental otomotiv bölümünde binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
17:54
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı
17:48
Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğun otomobille çarptığı çocuk öldü
17:47
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce ceset birikti
17:46
Hollanda'da bir grup Yahudi akademisyen ve öğrenciden "İsrail'e karşı tavır alınması" çağrısı
17:43
Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üssü’ndeki lojmanda yangın
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ