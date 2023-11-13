Gazze'de 3 bin 117 öğrenci öldürüldü, 608 bin öğrenci okula gidemiyor

Filistin Merkez İstatistik Bürosu'nın raporuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki okullara kayıtlı 3 bin 117 öğrenci İsrail tarafından öldürüldü.

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da 24 öğrenci öldürüldü.

Gazze Şeridi'ndeki tüm eğitim tesisleri 7 Ekim'den bu yana kapalı olduğundan yaklaşık 608 bin öğrenci okula gidemiyor.

Büro, 70 hükümet ve 145 UNRWA okul binasının ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için barınak olarak kullanıldığını söyledi .

İstatistik bürosu ayrıca şu rakamları da verdi:

Yaralı öğrenciler: Gazze'de 4.613, işgal altındaki Batı Şeria'da 250

Gözaltındaki öğrenciler: Batı Şeria'da 67 öğrenci

Öldürülen öğretmen ve okul yöneticileri: Gazze'de 130 kişi

Öğretmen ve okul yöneticileri yaralandı: Gazze'de 403, Batı Şeria'da 40

Devlet okullarına saldırı düzenlendi: Gazze'de 239, Batı Şeria'da 27

Devlet okulları yıkıldı: Gazze'de 45 okul

UNRWA okullarına saldırı düzenlendi: Gazze'de 5.