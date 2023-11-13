AB'den Yunanistan'a, düzensiz göçle mücadele için 42,4 milyon euro finansman

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Avrupa Komisyonu, AB'ye üye devletlerin düzensiz göçle mücadelesi için 258,9 milyon euro tutarında olağanüstü finansman sağlanmasına karar verdi.

Yunanistan, komisyona sunduğu ve onaylanan iki teklif için toplam tutardan 42,4 milyon euroluk finansman sağladı.

Yunanistan'ın, diğer üye devletler arasında "en büyük miktarda" finansmanı sağladığı bildirildi.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın 1 Kasım'da yayımladığı raporda, Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayan insanların, Yunan makamları tarafından eşyalarına el konulması, aşağılayıcı muamele, fiziksel şiddet ve zorla geri gönderme uygulamalarına maruz kaldığı vurgulanmıştı.

Bazı düzensiz göçmenlerin karaya çıkmadan önce bile şiddete maruz kaldıkları belirtilen raparda, Fatima adlı bir düzensiz göçmenin "Yunan sularına girer girmez küçük, gri bir tekne bize doğru geldi. Yüzü maskeli, siyah giyinmiş bir adam teknemize atladı. Elinde sopa vardı ve herkese vurmaya başladı. Daha sonra motoru çıkarıp suya attı. Denizin ortasında motorsuz kaldık." ifadelerine yer verilmişti.