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Dünya
AA 13.11.2023 16:55

BM binasına saldırılmasına isyan etti: Bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi

BM: İsrail güçlerinin (Filistinli nüfusu sürdüğü) Gazze'nin güneyindeki BM binasına yönelik son saldırısı bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi

BM binasına saldırılmasına isyan etti: Bölgede güvenli bir yer olmadığının yeni bir göstergesi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan UNRWA'nın misafirhanesinin, İsrail güçlerinin dün denizden düzenlediği saldırılar nedeniyle ağır hasar aldığını aktardı.

Lazzarini, "İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki BM binasına düzenlediği bu son saldırının bölgede güvenli bir yer bulunmadığının yeni bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

UNRWA yetkilisi, Refah'ta bulunan BM çalışanlarının saldırıdan 90 dakika önce binayı terk ettiğini doğruladı.

İsrail saldırıları nedeniyle misafirhanede ağır hasar oluştuğu, personelden herhangi bir yaralanma ise yaşanmadığı aktarıldı.

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