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Dünya
AA 13.11.2023 16:41

Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları vurması nedeniyle yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamıyoruz

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi ve hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamadığını bildirdi.

Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları vurması nedeniyle yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamıyoruz

Filistin Kızılayı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeyinde çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığına ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan onlarca yaralı bulunduğuna ilişkin çok sayıda telefon aldıklarını ancak İsrail güçlerinin ambulansların ulaşımını engellendiği ve hareket etmeye çalışan herkesi hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarını sürdürerek erişimi engellediği bölgeler arasında, Er-Rimal bölgesinin güneyi ve kuzeyinin bir kısmı, Şati Mülteci Kampı, Beyt Lahiya’nın batısı, Et-Tevam, El-Kerame, Şifa Hastanesi çevresi, Nasr Hastanesi, Rantisi Hastanesi ve Tel el-Heva bölgelerinin bulunduğu aktarıldı.

Kuşatma altındaki bölgede hizmet veren sadece 3 hastanenin kaldığı, onların da ciddi derecede yakıt, tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Kuzey bölgeleri başta olmak üzere Gazze Şeridi’ndeki insani durumun hızla ve dramatik bir şekilde kötüleşmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin yaralılara güvenli şekilde ulaşmasına izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapıldı.

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