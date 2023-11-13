Hamas: Borrell'in iddiaları İsrail'in suçlarına karşı Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in, Hamas'ı "hastaneleri ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı" şeklindeki suçlamalarının, gerçeklerin çarpıtılması, çocuklara ve sivillere karşı daha fazla suç işlenmesi için Avrupa'nın İsrail'i örtbas etme şekli olduğu ifade edildi.

Borrell'in, İsrail'in sahte anlatılarına tabi olarak gerçekleri çarpıtma girişiminin şiddetle kınandığı ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, AB yetkilisine "utanç verici ve insanlık dışı bu açıklamalarını derhal geri çekmesi" çağrısında bulunuldu.

Borrell'in bu tehlikeli açıklamalarının, İsrail ordusunun, çoğu kadın ve çocuk 11 binden fazla kişiyi öldürdüğünü doğrulayan tüm uluslararası raporları, tanıkları, gerçekleri ve fotoğrafları göz ardı ettiğine dikkati çekildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun, korkutmak ve yerlerinden etmek için soykırım işleyerek dünyanın gözü önünde sivilleri evlerinde, sığınma merkezlerinde, okullarda, uluslararası koruma altındaki hastanelerde kasten hedef aldığı vurgulandı.

Borrell, dün X platformundan yaptığı açıklamada, "Hamas'ın hastaneleri ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını kınadığını" belirterek "sivillerin savaş bölgelerinden ayrılması" çağrısında bulunmuştu.

AB yetkilisinin bu açıklaması, "Hamas'ın Şifa Hastanesi'nin altında askeri üs kurduğu ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı" yönündeki İsrail iddialarının ardından gelmişti.

Hamas ise daha önceki açıklamalarında Şifa Hastanesi veya diğer tıbbi komplekslerden herhangi birinin altında üssü olduğu iddialarını defalarca reddederek, "İsrail'in sahte anlatısını soruşturmak için Gazze'deki hastaneleri ziyaret edecek uluslararası bir komitenin kurulması" çağrısında bulunmuştu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.