İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 38. gününde şiddetlenerek devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarıyla yeniden iletişime geçmeyi başardığını belirten Ghebreyesus, "Şifa Hastanesi'nde durum çok vahim. Hasta ölümlerinde feci oranda artış var. Ne yazık ki hastane artık hastane olarak hizmet veremiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de sivillerin güneye geçiş sürecindeki tehlikeler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını duyurdu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ekipleri ve iletişim biriminde çalışan görevlilerinin ailelerini arayan ve yardım isteyen birçok kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gazze'de temizlik malzemeleri, su, gıda ve barınak gibi zorunlu ihtiyaçlardan mahrum 100 bin kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'de durumlar, insani bir felaketin uçurumuna hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bir kişinin İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, 50'li yaşlardaki taksi şoförü, aracıyla seyir halindeyken açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den beri gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 2 bin 520'ye çıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin her yönüne İsrail tanklarının ve askerlerinin konuşlandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sürdürdükleri şiddet olaylarında 188 Filistinliyi öldürdü, bazılarının durumu kritik olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişiyi yaraladı.

İsrail'in Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Hapishaneler İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde "kendini iyi hissetmeyen bir tutuklunun revire gittiği" belirtildi.

Açıklamada, detaylara yer verilmeden revirdeki doktorun tutuklunun öldüğünü kendilerine ilettiği kaydedildi.

İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde konuşlu bir grup İsrail askerine güdümlü füzelerle saldırı düzenlendiği belirtilen açıklamada, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalının "devlet güvenliğine zarar verdiği" iddiasıyla ülke içindeki faaliyetlerini durdurarak yayınlarına yasak getirdi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin güneyinde "geçici mülteci kampları kurulması" teklifini reddettiklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 45’i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 363’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180’i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.