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Dünya
AA 13.11.2023 16:13

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü

İsrail'in Lübnan'ın sınır bölgesine savaş uçakları ile düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde İsrail'in bugün Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine düzenlediği hava saldırısının bilançosu hakkında bilgi paylaşıldı.

İsrail'in Aynasa beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğü ve bazı sivillerin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan sivil savunma ekiplerinin saldırı sonucu tamamen yıkılan evin enkazından cenazeleri çıkardığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana çıkan çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da ölen sivil sayısı 16'ya yükseldi.

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Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
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