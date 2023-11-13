Gazze Hastaneler Müdürlüğü: Şifa Hastanesi'ndekileri tahliye edecek güvenli yer yok

Zakut, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'ndeki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

"Yaralıları, hastaları ve prematüre bebekleri Şifa Hastanesi'nden taşıyacak güvenli bir yer yok. Hastaneden çıkamayan yüzlerce yaralı var." diyen Zakut, dün Mısır'a "yaralıların, hastaların ve yenidoğanların ambulanslarla tahliye edilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Zakut, "Yakıtın tükenmesi, elektriğin kesilmesi ve sağlık hizmetlerinin verilememesi nedeniyle hastanede tedavi altında olan aralarında çocukların da olduğu 32 hasta şehit oldu." dedi.

İsrail'in hastaneye 300 litre yakıt tedariki yönündeki açıklamasını "dünyayla alay etmek" olarak nitelendiren Zakut, teklif edilen miktarın hastanenin sadece bir saatlik ihtiyacını giderebileceğini vurguladı.

İsrail, "Hamas'ın hastanenin altında askeri üs kurduğu" iddiasıyla geçen hafta Şifa Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı ve çevresini bombalamış, saldırı can kaybı ve yaralanmalara yol açmıştı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.