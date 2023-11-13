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Dünya
AA 13.11.2023 15:02

İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını genişlettiğini duyurduğu 27 Ekim'den bu yana bölgeye 4 bin 300 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, 27 Ekim'den bu yana Gazze'ye 4 bin 300 saldırı gerçekleştirdi
[Fotograf: Reuters]

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail kara birliklerinin Gazze Şeridi içerisindeki saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri ve kara birliklerinin Gazze'de 27 Ekim'den bu yana 4 bin 300 saldırı düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 15 binden fazla saldırı düzenlediğini bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 bin 609'u çocuk, 3 bin 100'ü kadın olmak üzere 11 bin 180 kişi öldürüldü.

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