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Dünya
AA 13.11.2023 21:08

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine düzenlediği baskında açtıkları ateş sonucu, biri ağır olmak üzere 3 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, biri başından ağır yaralı olmak üzere Kalkilya Devlet Hastanesine 3 yaralının ulaştığı belirtildi.

Kalkilya sakinlerinden Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivist Muhammed eş-Şeyh, AA muhabirine, İsrail güçlerinin akşam saatlerinde şehre baskın düzenlemesi üzerine kent sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını söyledi.

Olaylar sırasında İsrail güçlerinin yoğun şekilde gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralananlar olduğunu ifade eden Şeyh, hala zaman zaman kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında olayların yaşandığını ve baskının nedenini bilmediklerini kaydetti.

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