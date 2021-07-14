Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da tekne battı: 3 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Meksika'nın doğusunda yer alan Yucatan eyaletinde, 13 kişi taşıyan bir tekne battı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Acanceh kasabasındaki limandan hareket eden ve içinde 13 kişinin olduğu turistik tekne, 17 mil mesafede bulunan Punta Sur açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.
Olayda 3 kişi öldü, 10 kişi balıkçıların da yardımıyla kurtarıldı.
Etiketler: Meksika
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