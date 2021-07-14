Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Acanceh kasabasındaki limandan hareket eden ve içinde 13 kişinin olduğu turistik tekne, 17 mil mesafede bulunan Punta Sur açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle alabora oldu.

Olayda 3 kişi öldü, 10 kişi balıkçıların da yardımıyla kurtarıldı.