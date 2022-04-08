Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da otobüs metrobüse çarptı: 65 yolcu yaralandı
[Harita: TRT Haber]
Meksika'da otobüs ile metrobüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 5'i ağır 65 yolcu yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'nun Reforma Caddesinde aşırı hız yapan toplu taşıma otobüsü, metrobüse arkadan çarptı.
Kazada, 5'i ağır 65 yolcu yaralandı. Yaralanan kişiler bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kapsamlı Risk Yönetimi ve Sivil Koruma (SGIRPC), kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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