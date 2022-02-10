Meksika Savunma Bakanlığı, Michoacan eyaletindeki Aguililla kentine ordunun salı günü yüzlerce asker ve kamyondan oluşan konvoy gönderdiğini açıkladı.

Askerler kentteki küçük askeri üsse geçen yazdan beri yapılan sivil ablukayı kırarak girdi.

Açıklamaya göre, hükümet, uyuşturucu çetelerinin savaştığı Aquililla’yı kontrol altına almak için diyalog başlattı. Bölgenin organize suç çetelerinden kurtarılması amaçlanıyor.

Hükümet, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Viagras çetesinin bölgenin hakimiyeti için savaştığı Aguililla halkını üssü abluka altına alıp, gösterilerde askerlerle çatışarak Jalisco kartelinin tabanı gibi hareket etmekle suçluyor.

Aguililla halkı ise Meksika ordusunu sadece Jalisco karteliyle mücadele edip yerel halktan savaş vergisi altında haraç alan Viagras çetesine müdahale etmemekle suçluyor.