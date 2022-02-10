Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Suh Wook ile üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, üç bakan, Kuzey'in nükleer ve füze programlarından kaynaklanan küresel güvenlik tehditlerine karşı iş birliğinin sürdürülmesinde mutabakata vardı.

Bakan Kişi, 30 dakika süren görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin ocak ayındaki 7 kez füze denemesi sonrası üçlü müzakerenin gerçekleşmesine "önem atfettiklerini" söyledi.

Yakın zamanda yüz yüze düzenlenmesinde mutabakata varılan müzakerelere yönelik Kişi, Kuzey'in "tam olarak nükleersizleştirilmesi" ve "balistik füze programından vazgeçirilmesi" sonuçlarını doğurmasının hedeflendiğini kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Suh görüşmede, kınadığı Kuzey Kore'nin füze denemelerini "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına meydan okuma" şeklinde niteledi.

Görüşme sonrası Bakan Austin, Twitter'dan yayımladığı mesajında da ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin savunmasına yönelik üçlü güvenlik garantilerini yinelediklerini aktardı.