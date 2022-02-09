Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile gerilimi artıracak yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle ABD ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında, bu gezegende, ABD anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek tek ülkemiz var. Emrimizde hidrojen bombaları, kıtalararası balistik füzeler ve hipersonik füzeler" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı son füze denemelerini de “olağanüstü başarılar” olarak nitelendirdi, ancak ülkenin nihayetinde “savaş caydırıcılığı” ile ilgilendiğini vurguladı .

Açıklamaya cevaben ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, The Hill'e Washington'un Pyongyang'ı "uluslararası barış, güvenlik ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için bir tehdit" olarak gördüğünü, ancak ABD'nin münzevi ülkeye karşı düşmanca bir niyet taşımadığını söyledi.

Kuzey Kore, yalnızca bu yıl yedi füze testi gerçekleştirdi ve bunların çoğu Japonya Denizi'ne doğru ateşlendi.

Ülke geçen hafta, 2017'den bu yana ilk kez bir Hwasong-12 orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını doğruladı .

Füzenin ABD'nin Guam bölgesini vurabileceğine inanılıyor.