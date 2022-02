The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD merkezli çokuluslu Johnson and Johnson, federal hükümet ve sağlık yetkililerinin aşıyı teşvik etmek için yaptığı büyük baskı nedeniyle geçtiğimiz yılın sonlarında COVID-19 aşısının üretimini askıya aldı.

Üretimdeki duraklamanın geçici olduğu bildiriliyor, ancak Hollanda'nın Leiden şehrinde aşıyı üreten tek fabrika, görünüşe göre odağını potansiyel olarak daha karlı bir aşı üretmeye kaydırdı.

Şirketin bir doz stoğuna sahip olması nedeniyle, üretim duraklamasının tek dozlu COVID aşısının kullanılabilirliğini etkileyip etkilemediği açık değil.

Bununla birlikte, şirkete yakın bir kaynak New York Times'a, askıya alma kararının birkaç yüz milyon dozluk bir azalma anlamına gelebileceğini söylüyor.

Zamanlara konusunda endişeler var

Aşıyı dünya çapında dağıtan kuruluşlar, NYT'ye üretimdeki duraklamadan habersiz olduklarını söylerken, bazıları zamanlama konusunda endişelerini dile getirdi.

Afrika Birliği aşı dağıtımının eş başkanı Dr. Ayoade Alakija, “Gelişmekte olan dünyadaki insanların yaşamları tehlikedeyken, herhangi bir şeyin üretim hatlarını değiştirmenin zamanı değil” dedi .

Pfizer ve Moderna aşılarından farklı olarak, Johnson and Johnson aşısı, tek doz yapılıyor.