Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde yer alan Cerritos ile Tula şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda bulunan köprü çöktü.

Köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Köprü trafiğe kapatışlmıştı

Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada hayatını kaybeden kişi çökme sırasında aracıyla köprünün üzerinden geçmeye çalıştı. Araç köprü enkazının altında kaldı.

Ekipler, yaralıların ise köprüde çalışan işçiler olduğunu açıkladı.

Köprü, 9 Temmuz’da yoğun yağışlardan zarar görmüş, çatlayan asfaltın ve yumuşayan zeminin onarımı için 4 gün boyunca trafiğe kapatılmıştı.