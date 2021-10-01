Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da köprü çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Meksika'nın San Luis Potosi eyaletindeki bir köprü çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde yer alan Cerritos ile Tula şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda bulunan köprü çöktü.
Köprünün çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Köprü trafiğe kapatışlmıştı
Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, kazada hayatını kaybeden kişi çökme sırasında aracıyla köprünün üzerinden geçmeye çalıştı. Araç köprü enkazının altında kaldı.
Ekipler, yaralıların ise köprüde çalışan işçiler olduğunu açıkladı.
Köprü, 9 Temmuz’da yoğun yağışlardan zarar görmüş, çatlayan asfaltın ve yumuşayan zeminin onarımı için 4 gün boyunca trafiğe kapatılmıştı.
Etiketler: Meksika
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