ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılan açıklamada, Yargıç Kavanaugh'un COVID-19 testinin dün "pozitif" çıktığı duyuruldu.

COVID-19 aşılarının "tam" olduğu belirtilen yargıcın yakın aile üyelerinin testlerinin "negatif" çıktığı ve Kavanaugh'un herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.

Yüksek Mahkeme yargıçları arasında ilk vaka

Açıklamada, Kavanaugh'un bugün katılacağı bir tören için dün gece rutin test yaptırdığı ve bu vesileyle COVID-19'a yakalandığının ortaya çıktığı vurgulandı.

Ayrıca bu sonucun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk COVID-19 vakası olduğunun da altı çizildi.