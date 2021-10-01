Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Yüksek Mahkemede ilk kez bir yargıç virüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'un COVID-19'a yakalandığı ve bunun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk vaka olduğu açıklandı.
ABD Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılan açıklamada, Yargıç Kavanaugh'un COVID-19 testinin dün "pozitif" çıktığı duyuruldu.
COVID-19 aşılarının "tam" olduğu belirtilen yargıcın yakın aile üyelerinin testlerinin "negatif" çıktığı ve Kavanaugh'un herhangi bir semptom göstermediği belirtildi.
Yüksek Mahkeme yargıçları arasında ilk vaka
Açıklamada, Kavanaugh'un bugün katılacağı bir tören için dün gece rutin test yaptırdığı ve bu vesileyle COVID-19'a yakalandığının ortaya çıktığı vurgulandı.
Ayrıca bu sonucun Yüksek Mahkeme yargıçları arasında bilinen ilk COVID-19 vakası olduğunun da altı çizildi.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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