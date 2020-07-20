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Meksika'da Covid-19 vaka sayısı 344 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Meksika'da 296 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 296 artarak 39 bin 184'e ulaştı.
Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 5 bin 311 artışla 344 bin 224'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 217 bin 423 kişi iyileşti.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Etiketler: koronavirüs salgın covid-19 pandemiSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 08:45
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