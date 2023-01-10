Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çöp poşetlerine konulmuş 5 ceset bulundu
Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Acapulco kentinin kuzeyindeki bir kasabada poşetlere konulmuş 5 ceset bulundu.
Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken, konuya dair bilgi paylaşmadı.
Yerel basına yansıyan haberlerde, "infaz edilen kişilerin cesetlerinin parçalanarak poşetlere konulmuş halde" bulunduğu kaydedildi.
Sahil kenti Acapulco, en az 15 yıldır uyuşturucu kartellerinin şiddet eylemlerine sahne olan kentler arasında yer alıyor.
Etiketler: Meksika
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