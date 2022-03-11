Meksika'da çıkan çatışmada 5 çete üyesi öldü
Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada 5 çete üyesi yaşamını yitirdi.
Michoacan eyalet polisi, eyalete bağlı Nuevo Parangaricutiro bölgesinde hakimiyet mücadelesi veren iki kartel arasında çatışma yaşandığını açıkladı.
Polis, olay yerinde 5 cansız beden bulduklarını, çatışmayla ilgili 32 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
Sosyal medyaya yansıya görüntülerde, Nuevo Parangaricutiro'daki çatışmada otomatik silahların kullanıldığı görüldü.
Vali Alfredo Ramirez Bedolla, çatışmayı ve yaşanan şiddet olaylarını kınarken, sorumluların cezalandırılacağını ifade etti.
Belediye başkanı hayatını kaybetmişti
Michoacan'da, dün, futbol sahasında incelemelerde bulunan Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi oluyor.
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