Ukrayna, Rus saldırılarının 16'ncı gününe patlamalarla girdi.

Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk gece saatlerinde füze saldırılarının hedefi oldu.

Dnipro'da sivillerin hedef alındığı ve kameralara yansıyan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir bina yerle bir oldu.

İvano-Frankivsk ve Lutsk da sabah saatlerinde saldırıların hedefindeydi. Her iki şehirde de patlamalar meydana geldi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

