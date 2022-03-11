Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters, TRT Haber
Dnipro kentine füze saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna'nın Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk şehirleri gece saatlerinde füze saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir bina yerle bir oldu.
Ukrayna, Rus saldırılarının 16'ncı gününe patlamalarla girdi.
Dnipro, İvano-Frankivsk ve Lutsk gece saatlerinde füze saldırılarının hedefi oldu.
Dnipro'da sivillerin hedef alındığı ve kameralara yansıyan saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir bina yerle bir oldu.
İvano-Frankivsk ve Lutsk da sabah saatlerinde saldırıların hedefindeydi. Her iki şehirde de patlamalar meydana geldi.
Saldırılarda can kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Donbas Rusya Son Dakika Ukrayna
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