Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü
Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.
Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamaya göre, çatışmanın sonunda polis kontrolü tamamen sağladı; zorla alıkonulan 2 kişi sağ kurtarıldı.
Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
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