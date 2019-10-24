Dünya
Meksika'da çete savaşları: 9 ölü24 Ekim 2019 Perşembe 20:44 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 20:45
Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yol kenarında 9 ceset bulundu.
Guerrero eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Zitlala şehrinde yol kenarında 9 cesedin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, 9 kişinin iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada vurularak öldüğünün belirlendiği aktarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Guerrero eyaleti, son yıllarda uyuşturucu çetelerinin sebep olduğu şiddet olaylarının yoğun yaşandığı bölge olarak biliniyor.
Kaynak: AA
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