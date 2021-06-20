Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika'da caddeye timsah indi
Meksika’nın turistik kenti Acapulco’da timsah paniği yaşandı. İşlek bir caddede görülen timsah, sivil savunma ekipleri tarafından yakalandı.
Caddede gezen timsah, Meksika’nın turistik kenti Acapulco’da paniğe yol açtı. Diamante bölgesindeki işlek caddede timsahı görenler acil yardım hattını aradı.
İhbar üzerine bölgeye sivil savunma ekipleri geldi.
2,5 metre boyunda ve 180 kilogram ağırlığındaki timsahı yakalamak kolay olmadı.
Ekibin timsahı yakalama çalışmaları çevredeki kent sakinleri ve turistler tarafından ilgiyle izlendi.
Çenesi halatla sabitlenen timsah Federal Çevre Koruma Ajansı’na teslim edildi.
Etiketler: Meksika
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