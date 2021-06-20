Hindistan’da yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından ölümcül kara mantardan hayatını kaybedenler artarken, virüs yeni ülkelere yayılmaya devam ediyor.

Arjantin basınındaki habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüse yakalanan bir kişide kara mantar hastalığının tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Formosa eyaletinde kara mantar görülen 47 yaşındaki kadında yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Küf neden oluyor kolayca bulaşıyor

Mukormikoz hastalığına, ağır COVID-19 gibi akut hastalıkları olanlarda veya bağışıklığı zayıf kişilerde havada bulunan ve komplikasyonlara neden olan “mukormisetler” adı verilen bir grup küf neden oluyor.

Doktorlara göre, bu tür hastalarda enfeksiyon bir kez solunduğunda sinüs boşluklarına, akciğerlere ve göğüs boşluklarına yayılabiliyor.

Sinirlerin enfekte olmasıyla kalıcı ağrı ve baş ağrıları görülüyor.

Hastalık Hindistan, Bangladeş, Şili, Uruguay, Irak, Mısır, Nepal ve Meksika’da yüzlerce can aldı.

[ Grafik:TRT Haber-Hafize Yurt]

Bağışıklık sistemi düşünce ortaya çıkıyor

Hastalıkla büyük savaş veren ve ilaç sıkıntısı yaşanan Hindistan’da uzmanlar, mantarın, diyabet hastaları ve uzun süre steroid kullananlar da dahil olmak üzere bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için daha tehlikeli olduğuna inanıyor.

Hastalık organların kaybına yol açabiliyor.

Yeterince erken tespit edilmezse buruna, gözlere, çene kemiğine ve hatta beyne yayılabiliyor.

Etkilenen vücut bölümlerinin kesilmesini gerekebiliyor.