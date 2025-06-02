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Dünya
AA 02.06.2025 10:29

Meksika'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Meksika'da bir rehabilitasyon merkezinde çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti

Guanajuato eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, San Jose Iturbide kentinde uyuşturucu madde bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan yangında binadaki 12 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin yaralandığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Meksika basınındaki haberlerde, bazı "özel" rehabilitasyon merkezlerinin denetlenmediği, fonların yetersiz olduğu ve buradaki kişilerin "sık sık" istismara uğradığı kaydedildi.

Şiddet olaylarının sık görüldüğü ülkede, rehabilitasyon merkezlerinin benzer "saldırıların" hedefi olduğu ifade ediliyor.

Guanajuato eyaleti, yüksek cinayet oranıyla dikkati çekiyor. Eyalette cinayet vakalarının, yeni nesil Jalisco karteli ile "Santa Rosa de Lima Cartel" isimli suç örgütü arasındaki çatışmalar dolayısıyla fazla olduğu tahmin ediliyor.

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