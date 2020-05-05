Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Meksika'da can kaybı artıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19'dan son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 271'e, vaka sayısı ise 1434 artarak 24 bin 905'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 15 bin 938'e ulaştı.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Covid-19'la mücadelesine destek için ABD'nin gönderdiği tıbbi malzemeler taşıyan uçağın başkent Meksiko'ya ulaştığını duyurdu.