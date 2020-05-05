Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşik gibi sallanan köprüde tehlikeli anlar
Çin'in Guangdong bölgesinde bulunan Humen Köprüsü' şiddetli rüzgarla birlikte sallanma başladı. Trafiğe kapatılan köprü ilginç görüntüler oluşturdu.
Guangdong bölgesinde Pearl Nehri üzerinde bulunan ve 1997 yılında yapılan Humen Köprüsü, şiddetli rüzgarla sallanmaya başladı. 888 metrelik köprü, araç trafiğine kapatıldı.
Tacoma Köprüsü rüzgara dayanamamıştı
1940 yılında yapılan ABD'deki Tacoma Narrows Köprüsü, benzer şekilde şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanmaya başlamıştı. Tacoma Köprüsü, yaklaşık 3 saat sonra çökmüştü. Uzmanlar, orta şiddette esen rüzgarların aeroelastik çarpıntı üretmesi sonucu köprünün çöktüğünü belirledi ve tarih kitaplarına bir örnek olarak geçti.
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