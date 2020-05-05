Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınında 786 yeni vakayla "bir gün içindeki en fazla vaka" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 10 bin 929'a çıktı.

Ülkede, Covid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 183'e yükseldi.

Covid-19 test sayısının 93 bin 405 olduğu Bangladeş'te salgına yakalanan 1403 kişi iyileşti.