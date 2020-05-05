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Bangladeş'te bir günde 786 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Bangladeş'te bir günde 786 koronavirüs vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınında 786 yeni vakayla "bir gün içindeki en fazla vaka" kaydedildi. Böylelikle toplam vaka sayısı 10 bin 929'a çıktı.
Ülkede, Covid-19 nedeniyle bir kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 183'e yükseldi.
Covid-19 test sayısının 93 bin 405 olduğu Bangladeş'te salgına yakalanan 1403 kişi iyileşti.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 18:31
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