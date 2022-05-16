Sudan sıçradı, dev cüssesi ile yakındaki bir tekneye çarptı. Meksika'daki panik dolu o anlar kameraya yansıdı.

Olay, turistlerin balinaları seyrettiği Topolobampo Körfezi’nde yaşandı. Sudan sıçrayarak yükselen balina 10 kişilik tekneye çarptı Çarpmanın etkisiyle teknedekiler alabora olma tehlikesi yaşadı.

Turist teknesinin yardımına çevredeki diğer tekneler koştu. Panik dolu anlara neden olan olayda iki turist hafif şekilde yaralandı. Hasar alan tekne ise limana çekildi.

Meksika'da geçen ay da yaşanan benzer bir olayda 6 kişi yaralanmıştı..