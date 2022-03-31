Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 05:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da askerlere ateş açan 5 kişi etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, operasyon esnasında askerlere ateş açan 5 kişi etkisiz hale getirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Miguel Aleman kasabasında operasyon yürüten askerler, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı.
Çıkan çatışmada biri kadın 5 kişi öldürüldü, 1 kişi yaralandı.
Yetkililer, askerlerin operasyon sırasında üstü açık bir araçtan uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradığını duyurdu.
Saldırıyı önce püskürten askerler, ardından otoyolda yaşanılan kovalamacada silahlı kişileri etkisiz hale getirdi.
Organize suç örgütlerinin varlığı nedeniyle bölgede bir süredir operasyon yürüten güvenlik güçleri, sıklıkla bu tarz olaylarla karşılaşabiliyor.
Etiketler: Meksika
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