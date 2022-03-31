Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 04:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de düzenlenen saldırıda 8 asker öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mali'de orduyu hedef alan saldırıda 8 asker yaşamını yitirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bandiagara bölgesinde Songoiba ve Yaokanda ilçeleri arasında devriye gezen askerlerin, kimliği belirsiz kişilerce pusuya düşürüldüğü duyuruldu.
Saldırıda 8 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
Etiketler: Çatışmalı Bölgeler
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