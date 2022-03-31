Danimarka'nın göçmen gazetesi Vinkel360'ın haberine göre, olay Hvalsö kasabasında meydana geldi.

Bir sığınmacı yurdunda 7 yıldır 2 çocuğu ile kalan İran asıllı anneye polis tarafından şiddet uygulandı.

4 sivil polis tarafından darp edilen kadının uyuşturucu iğne yapıldıktan sonra İran uçağına bindirilerek sınır dışı edildiği aktarıldı.

Diğer sığınmacılar tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sığınmacı Hukuki Danışmanlık Dairesi, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.