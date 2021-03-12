Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 04:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Meksika'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı: 11 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da akaryakıt tankeri karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kentinin 37 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 40 ton akaryakıt taşıyan tanker, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştıktan sonra alev aldı.
Kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 5 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemezken, kazanın nedeninin soruşturuluyor.
Yetkililer çarpışmanın eyalette 20 yıldır gerçekleşen can kaybı en yüksek kaza olduğunu açıkladı.
Etiketler: Akaryakıt Meksika Trafik Kazası
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