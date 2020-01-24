Göstericiler, 2019'da 35 bin 588 kişinin öldürülmesi veya ortadan kaybolması sebebiyle 4 günlük protesto yürüyüşüne başladı.

Yaklaşık 400 kişilik yürüyüşe liderlik eden ve 2011'de oğlu öldürülen şair Javier Sicilia, burada yaptığı konuşmada, "Meksika yanıyor, her yer kan ve toplu mezarlarla dolu." dedi.

Devlet başkanının kendilerini anlamasını istediğini ifade eden Sicilia, "Biz (Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador) onun düşmanı değiliz, biz şiddetin düşmanıyız. Fakat hakikat ve adalet olmadan bugün bir genel af çıkarılması, cezasız bırakma anlamına gelir ve cehenneme yol açar." diye konuştu.

Protestoya katılanlardan Julian LeBaron, hükümetin halkı korumayı başaramadığını ifade etti.

Dün başlayan yürüyüşün pazar günü Ulusal Saray önünde bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA