Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, başkent Seul'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'na inen bir Güney Korelide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vuhan'da çalışan 55 yaşındaki erkeğin, geçen hafta boğaz ağrısı ve diğer bazı semptomlarla bir Çin kliniğine başvurduğu vurgulandı.

Şüpheli diğer 25 vakanın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İlk vaka Incheon'da görülmüştü

KCDC'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Vuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Dongtan'da hastanede karantinaya alındığı bildirilmişti.

Ancak ülkede ilk kez pazartesi günü doğrulanan yeni tip koronavirüs vakasına, Incheon Uluslararası Havalimanı'na pazar günü inen Çinli bir yolcuda rastlanmıştı.

Kaynak: AA