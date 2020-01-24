Resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti olan Doğu Asya ülkesi dünyanın en büyük nüfusuna sahip.

Yaklaşık olarak nüfusu 1 milyar 404 milyon kişi.

9,6 milyon kilometre karelik bir alana sahip olan ülke, toprak büyüklüğü açısından dünyanın en büyük ikinci ülkesi.

Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilmekte.

Tayvan ve Çin Halk Cumhuriyeti

1912 yılında Çin Cumhuriyeti ( Tayvan), en son hanedanlığın yerine Çin'in yönetimini üstlendi ve 1949 yılında Çin İç Savaşı kapsamında Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yenilene kadar Anakara Çin'i yönetti.

21 Eylül 1949 tarihinde Komünist Parti, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti devletini kurdu; Çin Cumhuriyeti hükümeti ise Tayvan'a çekilip Taipei şehrini fiilen (de facto) başkenti yaptı.

Hem Çin Cumhuriyeti hem de Çin Halk Cumhuriyeti, tüm Çin'in tek meşru hükümeti olduğunu savunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti dünya çapında daha çok tanıyor ve çok daha fazla toprak ve insan üzerinde yönetimini sürdürüyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi

1978 yılında ekonomik reformların uygulanmasından beri Çin ekonomisi, Dünya'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu.

2016 yılı itibarıyla nominal GSYİH açısından Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi, satın alma gücü paritesi (SAGP) açısından ise Dünya'nın en büyük ekonomisi Çin oldu.

Çin üstelik Dünya'nın en büyük mal ihracatçısı ve en büyük ikinci mal ithalatçısı konumunda.

Çin Dünya'nın en büyük aktif asker sayısı ve en büyük ikinci savunma bütçesine sahip.

Kaynak: TRT Haber