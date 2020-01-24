ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkeye doğum amaçlı seyahat etmeyi planlayanlara bugünden itibaren geçici B1 ve B2 vizesini vermeyecek.

Açıklama Beyaz Saray'dan geldi.

Beyaz Saray sözcülüğü karara gerekçe olarak, kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmenlik sisteminin sağlamlığının korunmasını gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, vize başvurusu sırasında B1 ve B2 vizesine başvuran kadınlara, hamile olup olmadıkları ya da böyle bir planları olup olmadığı sorulmayacak. Başvuranlardan hamilelik testi istenmeyecek.

Ayrıca tedavi amacıyla vizeye başvuranlar ya da doğum amacı vatandaşlık olarak belirtmeyenlere vize verilmeye devam edilecek.

Seyahat amacı sorulacak

Uygulamanın normal vize başvurusunda sorulan sorulardan tek farkı, seyahat amacı olacak.

Buna göre eklenen üçüncü soruda "ABD'ye asıl geliş nedeniniz" diye sorulacak...

Buna cevaben "çocuğumun vatandaşlık alması için doğum yapmak üzere geliyorum" diyene vize verilmeyecek.

Dışişleri Bakanlığı, doğum turizminin hastane kaynaklarına fazladan yük getirdiğini, ayrıca federal savcıların raporlarına göre, suç eylemlerinin doğum ile gelen vatandaşlık ile benzer şekilde arttığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

